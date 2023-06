Sky Originals: Fiktionale Serien werden ab 2024 eingestellt

Sky muss sparen und daher stellt man die Produktion der fiktionalen Sky Originals aus Deutschland komplett ein. Und mit komplett ist wirklich komplett gemeint, bei Sky gibt es kein Geld mehr für neue Projekte – einige werden aber noch beendet.

Dazu dürfte „Das Boot“ gehören, aber „Babylon Berlin“ hat zum Beispiel keine Zukunft bei Sky. Zunächst berichtete Variety exklusiv darüber, doch mittlerweile hat auch DWDL eine Stellungnahme von Sky Deutschland, die das offiziell bestätigt.

Sky Deutschland: Wir sind gut ausgestellt

Sky ist überzeugt, dass man mit der „Position als Anbieter von hochwertigem, akquiriertem Content, einem unvergleichlichen Sportangebot und dem besten Aggregationsangebot von Entertainment-Apps auf Sky Q, sowie mit unserem Streaming-Service Wow, gut im Markt aufgestellt“ ist. Die Originale sind also raus.

Wir werden 2023 noch ein paar Projekte sehen, wie gesagt, man will einige Serien beenden, aber ab 2024 gibt es keine fiktionalen Sky Originals mehr. Das kam wohl auch recht spontan, denn im Frühjahr wurde noch neues Personal dafür eingestellt.

Warum geht man diesen Weg? Die Antwort ist offensichtlich, denn solche Serien sind teuer und haben vermutlich kaum einen Einfluss auf die Zahlen von Sky. Und man muss sparen, es steht weiterhin ein Verkauf von Sky Deutschland im Raum.

Sky Deutschland: Käufer endlich gefunden?

Hat man vielleicht sogar einen neuen Partner gefunden? Das „Sky Up Next“-Event in München wurde sehr kurzfristig abgesagt, was die Vermutung zulässt, dass es einen potenziellen Käufer gibt, der diese teuren Altlasten nicht übernehmen will.

Lizenzverträge mit Warner und Co. kann man nicht so spontan kündigen, diese wird man auslaufen lassen müssen, dieses Problem gibt es bei Sky Originalen nicht.

Damit steht Sky Deutschland ab 2024 aber wieder ohne eigene Inhalte da und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die HBO-Inhalte verschwinden. Spätestens dann wird es kritisch, denn mit Qualität können die Apps (Sky und WOW) nicht punkten.

Die Sky Originals werde ich persönlich nicht vermissen, aber wie gesagt, ich bin jetzt eher gespannt, ob hinter diesem Schritt mehr steckt – was ich vermute. Falls dem so ist, dann werden wir das sicher noch im Laufe des Sommers erfahren.

