Nach Game of Thrones: Sky hofft auf House of the Dragon

Game of Thrones war viele Jahre das Zugpferd von HBO und eine der besten und erfolgreichsten Serien der Welt. Sky hatte damals das Glück, dass man mit dem Sky-Deal die Serie ausstrahlen durfte und auch dort war das sicher ein Zugpferd.

HBO hat zwar viele andere gute Inhalte und einige davon sind auch sehr beliebt und gut (Euphoria zum Beispiel), doch Game of Thrones war ein anderes Kaliber. Doch es endete 2019 und danach wurde es eine ganze Weile ruhig um diese Welt.

Massive Werbekampagne für WOW

Mit House of the Dragon startet allerdings in ein paar Tagen das erste von vielen geplanten Spin-offs und das nutzt Sky. Laut DWDL kauft Sky aktuell die meisten Werbeblöcke im TV und wirbt dort massiv mit House of the Dragon und WOW.

Die Serie wird ab dem 22. August exklusiv bei WOW verfügbar sein, außerdem hat man viele Influencer für eine große Werbekampagne ins Boot geholt. Das kann für Sky aufgehen, falls HotD an den Erfolg von GoT anknüpft und Nutzer anlockt.

Nur eine Sache finde ich schade: Statt das Geld in 100 weitere Werbeblöcke zu stecken, hätte ich mir lieber 4K HDR und ein allgemeines Upgrade der WOW-App gewünscht. Ich will House of the Dragon schauen, aber in besserer Qualität.

