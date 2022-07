House of the Dragon: Trailer soll Game of Thrones-Fans abholen

Nach dem oft kritisierten Finale von Game of Thrones wurde es ruhig, doch es war immer klar, dass HBO ein Universum rund um die Reihe aufbauen möchte. Und das beginnt jetzt, denn ab August startet House of the Dragon als erstes Spin-Off.

Heute hat HBO einen neuen Trailer veröffentlicht und der zeigt deutlich mehr, als die letzte Version. Sieht doch sehr passabel aus und man merkt, dass HBO damit die Fans von Game of Thrones abholen möchte, das Branding ist häufig zu sehen.

-->

Die neue Serie startet am 21. August bei HBO und in Deutschland wird man House of the Dragon exklusiv bei Sky sehen können. Dort hat man auch einen Trailer mit Untertiteln veröffentlicht, allerdings auch mit einem nervigen Sky-Streifen unten.

-->