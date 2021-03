Game of Thrones: HBO plant wohl drei weitere Ableger

Nach dem Finale von Game of Thrones wurde es etwas ruhiger rund um die Serie, was aber wohl auch daran lag, dass das Finale nicht gut ankam. HBO wollte ein bisschen Zeit verstreichen lassen und Nichts überstürzen. Das ändert sich nun.

Game of Thrones: Sechs Serien in Planung

Es gibt bereits drei geplante Ableger der Serie: House of Dragons soll ab 2022 bei HBO zu sehen sein, dann ist mit Tales of Dunk and Egg noch ein Ableger geplant und womöglich hat HBO auch eine animierte GoT-Serie für HBO Max geplant.

Wie Deadline exklusiv berichtet sind noch drei Spin-offs in der Planung. Da wäre einmal „9 Voyages“, eine Serie über die Abenteuer von Corlys Velaryon. Diese Serie soll sogar schon Schreiber haben und scheint definitiv für HBO geplant zu sein.

Mit „Flea Bottom“ (besonders arme Gegend in King’s Landing) und „10,000 Ships“ (folgt den Abenteuern von Prinzessin Nymeria – übrigens bekannt als Name für den Schattenwolf von Arya Stark) sollen zwei weitere Ideen ausgearbeitet werden.

Spin-offs: HBO wird es nicht leicht haben

Das Universum von George R.R. Martin besitzt jedenfalls viele Möglichkeiten für weiter Serien rund um Game of Thrones. Die Produzenten der Originalserie sind nun übrigens bei Netflix, wobei das vielleicht eine gute Nachricht ist, denn sie haben mit Buchvorlage gute Arbeit geleistet, ohne diese wurde es aber schwierig.

Warten wir mal ab, was HBO für die kommenden Jahre geplant hat und ob man den Hype nach dem Finale (welches nur 4 von 10 Punkten bei IMDb hat) wieder aufbauen kann. Viele sind enttäuscht worden und somit werden die GoT-Ableger keine Selbstläufer sein. Ich bin aber dennoch auf die vielen Projekte gespannt.

