Marvel als Vorbild: Warner will ein besseres DC-Universum

Disney und die Marvel Studios haben in den letzten Jahren ein Marvel Cinematic Universe aufgebaut, was extrem erfolgreich ist. So erfolgreich, dass man mit den Marvel-Filmen mittlerweile sogar oft die Film-Bestenlisten aller Zeiten dominiert.

Das liegt nicht nur daran, dass Marvel gute Helden hat, diese gibt es bei DC auch, es liegt vor allem an der Vision von Alan Horn, Bob Iger und Kevin Feige. Und genau das will David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, jetzt ebenfalls aufbauen.

-->

Bei Warner rückt der Fokus auf Qualität und man ist bereit, dass man das jetzt auch richtig umsetzt. Viele Fans waren erstaunt, als man letzte Woche „Batgirl“ als Film einstellte, denn der Film war fertig. Doch er genügt nicht mehr den Ansprüchen.

Warner will nicht einfach nur Filme veröffentlichen, damit man ein Quartal füllen kann, bei DC gab es jetzt einen richtigen Reset und man arbeitet an einem 10-Jahres-Plan. Kommt euch bekannt vor? Sowas gab es bei den Marvel Studios zum Start ebenfalls und das große Finale war Thanos in den letzten Avengers-Filmen.

We have done a reset. We’ve restructured the business, where we’re going to focus, where there will be a team with a 10-year plan focusing just on DC. It’s very similar to the structure that Alan Horn and Bob Iger put together very effectively with Kevin Feige at Disney. We think we could build a long-term, much stronger, sustainable growth business out of DC.