Nächster Pixar-Film landet direkt bei Disney+

Disney hat bekannt gegeben, dass Turning Red doch nicht ins Kino kommt, der Pixar-Film wird aber weiterhin am 11. März erscheinen. Dann allerdings direkt bei Disney+ im Abo und auch ohne zusätzliche Kosten.

Nach Soul und Luca ist das also schon der dritte Pixar-Film in der Pandemie und auch in diesem Fall benötigt man kein VIP-Ticket. Freut mich als Abonnent, der gerne Pixar-Filme schaut, aber sicher nicht jeden.

Letztes Jahr haben wir erfahren, dass das Pixar-Team nicht begeistert davon ist. Die Filme von Disney selbst kommen ins Kino oder kosten am Anfang etwas Geld bei Disney+, die Pixar-Filme allerdings nicht.

