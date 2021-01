The Last of Us & Uncharted: Entwickler planen neues PS5-Spiel

Naughty Dog werden einige von euch sicher kennen, die Entwickler haben in den letzten Jahren unter anderem die Spiele „The last of Us“ und „Uncharted“ auf den Markt gebracht. Exklusive PlayStation-Spiele, die sicher auch für den Erfolg der PlayStation (mit)verantwortlich waren. Jetzt wird ein neues Spiel geplant.

Naughty Dog: Was ist geplant?

Das Entwicklerstudio hat diese Woche zahlreiche neue Stellen ausgeschrieben und sucht mächtig Verstärkung. Man plant „etwas sehr Cooles“ und scheint im Laufe der Woche auch schon die ersten Programmierer gefunden zu haben. Naughty Dog gehört zu Sony Interactive Entertainment, es wird also ein PS5-Exklusivtitel.

-->

Was werden wir von Naughty Dog in den kommenden Monaten sehen? Wird es ein neues Uncharted geben? Wird es einen dritten Teil von The Last of Us geben (was ich nicht ausschließe, da es die Entwickler 2020 nicht ausgeschlossen haben und eine HBO-Serie kommt)? Oder wird es doch ein komplett neues Projekt sein?

Viele Fans waren zwar von der Story von The Last of Us 2 enttäuscht, aber ich fand das Spiel hervorragend und würde mir einen dritten Teil der Reihe wünschen. Mal schauen, was geplant ist. Details zum Projekt gibt es noch keine, aber wenn ich mir die Liste von Naughty Dog anschaue, dann wird das Spiel noch eine Weile dauern.

Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021

Video: Mein Gaming-Setup

Mein Gaming-Setup: PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch Für die neue Konsolengeneration habe ich mir Ende 2020 ein Gaming-Setup im Büro aufgebaut. Hier will ich erklären, warum ich welche Produkte nutze. Als Anfang 2020 die Pandemie so richtig loslegte und wir (u.a. deswegen) im Sommer umziehen mussten, da…16. Januar 2021 JETZT LESEN →

-->