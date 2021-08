Naughty Dog über Last of Us, Uncharted und Singleplayer-Spiele

Naughty Dog ist eines der besten und erfolgreichsten Studios bei Sony und ein Spiel der Entwickler kann die Verkaufszahlen einer PlayStation stark beeinflussen. Daher fand ich das exklusive Interview bei Game Informer sehr spannend.

Dort sprechen Evan Wells und Neil Druckmann über die Entwicklung der Spiele und natürlich auch ein bisschen über das aktuelle Thema: Crunch. Berichte zu Studios, die zu viel Druck auf die Entwickler aufbauen, sind aktuell durchaus ein Thema.

Naughty Dog: Singleplayer-Spiele im Fokus

Doch es geht natürlich auch um die Spiele und da gibt es für Fans von großen Singleplayer-Spielen mit Fokus auf Storys eine gute Nachricht: Das soll weiterhin so bleiben. Auch, wenn der Trend der Branche in eine andere Richtung geht,

Naughty Dog will auch in Zukunft kein zweites Fortnite oder sowas bauen, diesen Wunsch gibt es aber auch bei Sony nicht. Das Studio hat eine andere Stärken und auf die wird man sich konzentrieren. Welche Spiele sind gerade geplant?

Naughty Dog: Laft of Us und Uncharted

Darüber wollten die zwei natürlich nicht sprechen, aber man hat bestätigt, dass es neue Marken geben wird, an denen man arbeitet, aber Last of Us und Uncharted auch erhalten bleiben. Naughty Dog will alte und neue Fans damit gewinnen.

Finde ich gut, denn ich persönlich gehöre genau zu dieser Zielgruppe, die quasi nie online spielt. Multiplayer wie Mario Kart mit Freunden ja, aber ich bin wirklich froh, dass Sony weiterhin viele Studios hat, die genau meine Zielgruppe versorgen.

Ich bin gespannt, wie das nächste Projekt aussehen wird.

