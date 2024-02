Nest Aware: Google hebt Preise an und plant One-Kombination

Google hat die Preise für Nest Aware erhöht, was vor allem für Nutzer mit einer Sicherheitskamera der Marke interessant sein dürfte. Statt 5 kostet die Basis jetzt 6 Euro im Monat (oder 60 statt 50 Euro im Jahr) und die bessere Version kostet sogar 12 statt 10 Euro im Monat (oder eben 120 Euro im Jahr). Doch es gibt noch mehr.

Wie 9TO5Google berichtet, gibt es Hinweise, dass Nest Aware in Zukunft auch im Abo von Google One enthalten sein wird. Es ist aber unklar, wie, also ob es gewisse Abo-Stufen gibt, in denen Nest Aware kostenlos ist oder ob es immer etwas kostet.

Man merkt aber, dass Google den Fokus immer mehr auf Google One legt und das Abo immer attraktiver machen möchte, immerhin kommt man mittlerweile auch auf über 100 Millionen Nutzer. Ich nutze Google One, ich habe Kameras von Nest hier, ein günstigerer Preis im Abo von Google One wäre eine durchaus schöne Option.

