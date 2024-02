Google One: Das Abo wird immer wichtiger

Google kündigte letzte Woche einen neuen Namen für den KI-Dienst an und packte eine neue Premiumversion in ein Abo. Man kann ab sofort Gemini, wie sich der neue Dienst nennt, mit Google One nutzen, wenn man 22 Euro pro Monat dafür zahlt.

Im Zuge dieser Ankündigung gab Google auch bekannt, dass es mittlerweile über 100 Millionen aktive Abo-Nutzer bei Google One gibt. Man hofft, dass die neuen KI-Funktionen diese Zahl weiter pushen werden, auch wenn die KI-Stufe teuer ist.

Google legt Fokus immer mehr auf Abos

Google sagt aber leider nicht, wie viele Nutzer, welche Stufe nutzen. Ich vermute nämlich, dass die meisten einfach nur 2 Euro für etwas mehr Speicher zahlen. Doch man sieht, dass Google die Struktur in den letzten Jahren weiter umgebaut hat.

Früher gab es kaum Abos und Google setzte voll auf Einnahmen durch Werbung, doch mittlerweile spielt selbst das werbefreie Abo bei YouTube eine große Rolle. Die Werbung dominiert in den Geschäftszahlen, aber Abos werden immer wichtiger.

