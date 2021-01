Netflix verspricht 2021 mindestens einen neuen Film pro Woche

Netflix hat diese Woche bekannt gegeben, dass man 2021 mindestens einen neuen Film pro Woche zeigen möchte. Man hat bereits 70 bestätigte Filme und die wird es nun Woche für Woche zu sehen geben. Es wäre denkbar, dass weitere Filme dazu kommen, immerhin haben es die Kinos schwer und Netflix könnte einkaufen.

Die Liste der Filme gibt es am Ende vom Beitrag, schön sortiert nach Genres. Und einen Trailer mit einer Preview hat man sogar auch noch veröffentlicht. Natürlich heißt Quantität nicht gleich Qualität, aber bei so einer Auswahl an Filmen wäre es doch denkbar, dass Netflix den ein oder anderen Blockbuster eingekauft hat.

Netflix: Liste der Filme für 2021

Die folgende Liste wurde Variety zugespielt, sie zeigt alle kommenden Filme.

ACTION

Army of the Dead

Awake

Kate

Outside the Wire (January 15)

Red Notice

Sweet Girl

HORROR

Fear Street Trilogy

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

THRILLER

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

The Swarm

The Woman in the Window

SCI-FI

Stowaway

ROMANCE

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

The Last Letter from Your Lover

The Princess Switch 3

To All The Boys: Always and Forever

Untitled Alicia Keys Rom-Com

DRAMA

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie (February 5)

Monster

Penguin Bloom (January 27)

Pieces of Woman (January 7)

The Dig (January 29)

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

The White Tiger (January 22)

Unt. Alexandre Moratto Film

Unt. Graham King

WESTERN

The Harder They Fall

COMEDY

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Double Dad

I Care A Lot (February 19)

Moxie (March 3)

The Last Mercenary

Thunder Force

FAMILY

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Finding ‘Ohana (January 29)

Loud House

Nightbooks

Robin Robin

Skater Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

YES DAY (March 12)

MUSICAL

A Week Away

tick, tick…BOOM

