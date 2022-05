Netflix entlässt Mitarbeiter und zeigt neue Serien vor Release

Bei Netflix läuft es derzeit nicht so optimal, wobei es eigentlich gut läuft, man muss sich nur von dem extremen Wachstum der Pandemie verabschieden. Kann man aber nicht, denn die Börse kennt nur einen Weg: Umsatzsteigerung, egal wie.

Da Mitarbeiter meistens der teuerste Faktor in einem Unternehmen sind, trennt man sich jetzt von einigen. Über 150 Mitarbeiter müssen laut The Verge gehen und die meisten sind waren in den USA angestellt. Außerdem entlässt man viele Menschen, die an der US-Seite Tudum gearbeitet haben, die von Netflix selbst betrieben wird.

Netflix zeigt neue Inhalte vor Release

Darüber hinaus wurde diese Woche dank Variety auch bekannt, dass Netflix in den USA bei einigen ausgewählten Nutzern neue Serien und Filme zeigt, die noch nicht für alle zu sehen sind. Man erhofft sich Feedback zu den kommenden Inhalten.

Das ist aber nicht zwingend eine Reaktion auf die aktuellen Zahlen, denn das wird wohl schon seit Mai 2021 so praktiziert. Es muss eine sehr kleine Gruppe sein, die in diesem Kreis ist, wenn Netflix das ein volles Jahr lang geheim halten konnte.

