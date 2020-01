Netflix nennt Nutzerzahlen für 2019

Netflix hat die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019 genannt und dabei bekannt gegeben, dass man 8,8 Millionen neue Nutzer gewinnen konnte. Damit konnte man in etwa so stark wie im Vorjahresquartal wachsen und kommt nun auf insgesamt 167 Millionen Nutzer. Für Q1 2020 ist man nicht so optimistisch.

Während man Anfang 2019 fast 10 Millionen neue Nutzer gewinnen konnte, so geht man in den ersten drei Monaten von gut 7 Millionen aus. Macht sich der Wettkampf mit Apple und Disney nun doch bemerkbar und rechnet Netflix den Start von Disney+ in Europa bei diesen Zahlen bereits ein?

Netflix bleibt jedenfalls auch 2019 die Nummer 1 auf dem Streamingmarkt und im vierten Quartal lief es gut, The Witcher kam ebenfalls gut an. Netflix nennt jedoch keine konkreten Zahlen (die etwas aussagen würden). Ich bin mal gespannt, wie sich das Wachstum von Netflix in diesem Jahr entwickeln wird.

