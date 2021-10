Netflix startet „Play Something“ für Android-Nutzer

Netflix kündigte im April sowas wie einen Shuffle-Modus für den eigenen Dienst an. Mit der Funktion „Play Something“ kann man die Entscheidung für einen neuen Film oder eine Serie an Netflix abgeben. Der Vorschlag basiert auf euren Interessen.

Nun wird diese Funktion laut The Verge weltweit an alle Android-Nutzer verteilt, man kann also auch mobil die Entscheidung an Netflix abgeben. Netflix testet diese Möglichkeit derzeit noch mit der iOS-App, das kann aber ein paar Monate dauern.

Ebenfalls neu: Netflix testet „Fast Laughs“ in den mobilen Apps (nicht bei uns in Deutschland). Das sind quasi kurze Clips mit lustigen Inhalten von Serien. Sieht aus wie bei den Instagram Stories oder TikTok und soll dann zum Schauen anregen.

Und noch eine Neuigkeit: Die Funktion „Downloads für Sie“, die im April online ging, wird kommenden Monat auch für iOS-Nutzer verfügbar sein. So sieht das aus:

