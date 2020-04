Netflix: Neue Funktion für Smartphones

Habt ihr schonmal eine Serie auf eurem Smartphone geschaut und euch geärgert, dass ihr eine Aktion ausgelöst habt, weil ihr irgendwie auf das Display gekommen seid? Dann könnte die neue Netflix-Funktion durchaus interessant sein.

Wie 9TO5Google berichtet, arbeitet Netflix an einer Funktion namens „Screen Lock“, die nun wohl bald für Android-Nutzer verteilt wird. Es ist aber noch unklar, ob es diese Funktion für iOS geben wird (ich gehe allerdings davon aus).

Netflix: Displayinhalte ausblenden

Die Funktion ist eigentlich sehr simpel aufgebaut: Aktiviert man sie über ein kleines Schloss am unteren Bildschirmrand, dann werden alle Inhalte ausgeblendet, die man sonst versehentlich drücken könnte. Ein doppelter Klick auf das Schloss bringt die Inhalte wieder zum Vorschein und man kann sie normal bedienen.

Ich nutze Netflix so gut wie nie auf dem Smartphone und wenn, halte ich es in der Regel nicht in der Hand, sondern lege es vor mir ab. Mich spricht diese Funktion also eher nicht an, aber es dürfte sicher einige Nutzer da draußen geben, die sich darauf freuen. Android-Nutzer sollten den „Screen Lock“ bald sehen.

