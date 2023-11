Netflix spricht über die eigene Gaming-Zukunft

Netflix etabliert sich als Gaming-Anbieter und was mit einer kleinen Auswahl an Smartphone-Spielen startete, ist mittlerweile ein sehr solides Portfolio. Und man kauft auch immer wieder Highlights ein, wie Hades, das Spiel erscheint 2024.

Netflix plant große Cloud-Gaming-Zukunft

Doch Netflix hat größere Pläne und möchte nicht nur Smartphone-Spiele über die App anbieten, man bestätigte letztes Jahr, dass man ins Cloud-Gaming einsteigt.

Im Gespräch mit The Verge hat Leanne Loombe von Netflix verraten, dass man sich hier eine „echt große Chance“ auf dem Gaming-Markt erhofft. Damit werden auch neue Spiele möglich, wie zum Beispiel spezielle Cloud-Spiele für die großen TVs.

Im Moment ist Netflix als Anbieter für Smartphone-Spiele bekannt und obwohl sich deren Qualität gesteigert hat und gute Spiele dazukamen, soll sich dies ändern.

Netflix plant auch Spiele, die dann nicht für alle Plattformen angepasst werden, sondern auch mal große Blockbuster, die vor allem auf einem TV funktionieren. Vor ein paar Monaten wurde bekannt, dass Netflix sogar einen AAA-Blockbuster plant.

Netflix baut eine neue Kategorie auf

Ich habe mich immer skeptisch zu den Gaming-Plänen von Netflix geäußert und behauptet, dass der Streaminganbieter sehr schnell das Interesse verlieren wird. Doch da habe ich mich getäuscht, denn Netflix beweist mir gerade das Gegenteil.

Das heißt nicht, dass Netflix in Zukunft ein großer Player neben Microsoft, Nintendo und Sony in diesem Bereich sein wird, das hängt auch davon ab, wie sich Cloud-Gaming entwickelt, aber das Potenzial für ein weiteres Standbein ist da. In Zukunft könnte man also nicht nur für Serien und Filme, sondern auch Spiele bekannt sein.

Viele haben am Anfang auch über Streaming bei Filme gelächelt und mittlerweile ist es normal, dass diese sogar Filmauszeichnungen dominieren und Oscars gewinnen. Vielleicht sehen wir irgendwann ein Spiel des Jahres von Netflix bei den Game Awards.

