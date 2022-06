Netflix setzt Squid Game in die Realität um

Squid Game war ein unglaublicher Erfolg letztes Jahr und hat sämtliche Rekorde. bei Netflix gebrochen. Und wir alle kennen Netflix, wenn etwas beliebt ist, dann schlachtet man es aus. Ganz egal, ob da nie eine weitere Staffel geplant war.

Daher hat Netflix auch direkt eine zweite Staffel von Squid Game bestätigt, auch wenn diese wohl erst gegen 2024 oder 2025 kommen dürfte. Was macht man aber in der Zwischenzeit? Wie will Netflix den Hype der Serie aufrechterhalten? Damit:

Netflix hat diese Woche „Squid Game: The Challenge“ angekündigt. Das ist eine Show, in der 456 Spieler antreten und um 4,56 Millionen Dollar spielen können. Es gibt nur einen Hauptpreis in der Show, der Rest geht leer (aber lebend) aus.

Die Zahl der Spiele und die Summer sind kein Zufall, dazu müsst ihr aber die Serie geschaut haben. Diese Idee hatte übrigens schon ein YouTuber, denn Mr. Beast hat schon Ende 2021 sehr erfolgreich eine neue Show à la Squid Game umgesetzt:

