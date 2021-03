Netflix kündigt Terminator-Serie an

Netflix hat über Twitter verlauten lassen, dass eine neue Serie im Universum der Terminator-Reihe geplant ist. Details stehen noch aus, aber es wird eine animierte Serie, die man zusammen mit Production I.G (Ghost in the Shell) produziert.

Da wird einiges an Anime-Serien bei Netflix in den kommenden Monaten kommen, denn von Tomb Raider und King Kong sind ebenfalls Serien geplant und auch Sonic wird 2022 ein Debüt als Serie bei Netflix geben. Terminator ist also auch dabei.

Das Potenzial ist jedenfalls da, denn die Terminator-Filme sind beliebt und weltweit bekannt. Die Reaktionen waren aber nicht nur positiv, denn viele hätten sich hier sicher eine Realverfilmung gewünscht – sowas ist dann aber eben deutlich teurer.

