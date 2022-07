Netflix wirbt mit neuen Spielen für Android und iOS

Die Bibliothek von Netflix Games wächst mal wieder und seit dieser Woche gibt es zwei neue Spiele: Before Your Eyes und Mahjong Solitaire. Genau genommen wirbt Netflix mit drei neuen Spielen, denn letzte Woche kam Into The Breach hinzu.

Diese neuen Spiele sind wie immer kostenlos, wenn man ein Abo bei Netflix hat und sie sind für Android und iOS verfügbar. Netflix ist also weiterhin sehr fleißig, denn in diesem Jahr will man über 50 Spiele bereitstellen und macht hier wirklich Druck.

Als Netflix Games startete, hätte ich nicht gedacht, dass man so aktiv sein wird. Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Netflix bisher aber leider noch nie konkret über den Erfolg oder Misserfolg gesprochen, es gab noch nie konkrete Zahlen dazu.

