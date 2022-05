Neue Marvel-Serie „Echo“ kommt 2023

Disney hat diese Woche eine neue Marvel-Serie für 2023 angekündigt: Echo. Wird einigen von euch sicher direkt bekannt vorkommen, denn das ist ein Charakter aus Hawkeye. Maya Lopez (Echo) bekommt ihre eigene Marvel-Serie bei Disney+.

Man möchte in Echo eine eigene Geschichte rund um den Charakter erzählen, laut Disney muss sie sich „ihrer Vergangenheit stellen“. Bisher haben wir nur ein Bild von Disney bekommen und die Beschreibung der Serie ist doch sehr dürftig.

Die Ursprungsgeschichte von Echo, die exklusiv auf Disney ausgestrahlt wird, erzählt die Geschichte von Maya Lopez, deren rücksichtsloses Verhalten in New York City sie in ihrer Heimatstadt wieder einholt. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen, sich mit ihren indianischen Wurzeln verbinden und die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft begreifen, wenn sie jemals vorankommen will.