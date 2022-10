Neue APN-Zugangsdaten für LEBARA-Mobilfunkkunden

Um mit dem Smartphone oder Tablet mobil surfen zu können, müssen die richtigen APN (Access Point Name)-Daten des Netzanbieters hinterlegt sein. Diese Angaben werden normalerweise automatisch nach dem Einlegen der SIM-Karte abgerufen. Je nach Gerät kann es in einzelnen Fällen jedoch zu Schwierigkeiten kommen, die eine manuelle Konfiguration erfordern.

Durch den Wechsel ins Netz der Telefónica Deutschland und den damit einhergehenden SIM-Karten-Tausch sind beim Mobilfunkanbieter LEBARA statt der bisher bekannten Zugangsdaten ab sofort folgende Angaben zu hinterlegen:

APN: internet.lebara.de

Name: Lebara Internet

Benutzername: Lebara

Passwort: 1234

Ein Benutzername und ein Passwort sind nicht zwingend erforderlich, falls dennoch gefragt wird, sind der angegebene Benutzername und das Passwort einzugeben.

Android-User öffnen dazu zunächst die Einstellungen auf ihrem Smartphone und tippen hier auf Mobilfunknetz und dann auf Verbindungen / Netzwerk / Mobile Daten, bevor sie die einzelnen Zugangspunkte (APNs) wählen. Hier können die Menübezeichnungen je nach Smartphone-Modell und Hersteller leicht voneinander abweichen.

Apple-User finden den entsprechenden Bereich hingegen unter Einstellungen / Mobilfunk / Mobiles Datennetzwerk und können anschließend im oberen Reiter Mobile Daten die neuen Zugangsdaten angeben.

Die Daten können die Kunden bei Bedarf auch manuell per SMS anfordern, indem sie das Wort „APN“ an 55255 senden. Je nach Endgerät wird die Einstellung daraufhin automatisch übernommen oder der User erhält die Anleitung per SMS.

