Neue Marvel-Serie startet im Juni bei Disney+

Disney hat ein bisschen auf die Bremse bei neuen Marvel-Inhalten für Disney+ gedrückt, doch Fans des Marvel Cinematic Universe bekommen bald wieder eine neue Serie, denn am 21. Juni soll Secret Invasion mit Samuel L. Jackson starten.

Warum soll? Eine formelle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, aber die Seite war in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz online und auf der US-Seite war das Datum zu sehen. Vermutlich ein Versehen, die Seite ist mittlerweile wieder offline.

Disney selbst spricht weiterhin vom Frühjahr 2023, was man damit knapp verpasst, denn am 21. Juni ist gleichzeitig Sommeranfang. Secret Invasion ist eine exklusive Serie für Disney+, ihr benötigt ein Abo für 8,99 Euro pro Monat, um sie zu sehen.

Secret Invasion stars Samuel L. Jackson as Nick Fury and Ben Mendelsohn as the Skrull Talos—characters who first met in Captain Marvel. They are joined by Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, and Olivia Colman. The crossover event series showcases a faction of shapeshifting Skrulls who have been infiltrating Earth for years.