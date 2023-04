Viele neue Serien bestätigt: Harry Potter, Game of Thrones, Batman und mehr

HBO Max heißt jetzt nur noch Max und Warner Media hat die Neuausrichtung für die Ankündigung von neuen Serien genutzt. Bei einigen sieht man noch das HBO-Logo, andere, die als HBO-Serie geplant waren, werden jetzt ein „Max Original“.

Mit dabei ist eine Serie rund um Harry Potter, die sich bereits angedeutet hat. Sie soll 10 Jahre lang bei Max zu sehen sein und man möchte die 7 Bücher verfilmen. Einige Bücher werden auf zwei Staffeln bei Max aufgeteilt. Ich bleibe dabei: Wieso? Warum nutzt man die Marke nicht, um einen ganz neue Geschichte zu erzählen?

Weiter geht es mit einer Serie, die an den Batman-Film anknüpft, denn Colin Farrell wird wie erwartet in die Rolle des Pinguin schlüpfen. Man verknüpft also Serie und Film und schafft hier ein weiteres DC-Universum. Einen Teaser gibt es auch schon.

Und auch bei Game of Thrones geht es weiter, jedenfalls mit einem neuen Prequel, welches sich „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ nennt. George R.R. Martin ist daran beteiligt, aber wir haben noch kein Datum für diese Serie. Bei House of the Dragon geht es übrigens auch weiter, Staffel 2 ist jetzt in Produktion.

Mit The Sympathizer wurde außerdem ein neues HBO Original mit Trailer gezeigt.

Und auch bei True Detective geht es mit Night Country noch in diesem Jahr weiter.

Der erste Teaser Trailer für The Regime könnte auch einige von euch interessieren.

Dazu kommen noch Ankündigungen wie Peter and the Wolf als Serie, die letzte Staffel von Barry, eine animierte Serie zu den Gremlins und Tiny Toons Looniversity.

Es ist ein bunter Mix an neuen Serien, die Warner da gestern gezeigt hat, man will auch Rick and Morty: The Anime bei Max veröffentlichen. Hier in Deutschland wird es diese neuen Serien dann voraussichtlich bei Sky bzw. WOW zu sehen geben.

Same faces, different places. Rick and Morty: The Anime is coming this year to Max and @adultswim. #StreamOnMax pic.twitter.com/GLs6mgH4lB — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

