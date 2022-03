Der Pinguin kommt als Batman-Serie zu HBO

Wer den neuen Batman-Film schon gesehen hat, der konnte Colin Farrell in der Rolle des Pinguin begutachten. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber er hat wohl überzeugt und daher hat man jetzt eine eigene Serie bei HBO bestätigt.

Die Serie „The Penguin“ wird ein Spinoff zum Film und es hat sich schon Ende 2021 angedeutet, dass uns das erwarten wird. Es handelt sich um eine exklusive Serie für HBO Max, in Deutschland erscheint sie also entweder bei Sky oder bei RTL.

The world that Matt Reeves created for The Batman is one that warrants a deeper gaze through the eyes of Oswald Cobblepot. I couldn’t be more excited about continuing this exploration of Oz as he rises through the darkened ranks to become the Penguin. Will be good to get him back on the streets of Gotham for a little madness and a little mayhem.