Mit Max startet wieder ein „neuer“ Streamingdienst

Viele von euch kennen sicher HBO Max von Warner, das Angebot heißt ab Mai aber nur noch Max und wird als „neuer“ Streamingdienst in den USA positioniert. Es gibt jetzt nicht nur die bisherigen Inhalte, sondern auch alle Inhalte von Discovery+.

Warner streicht HBO aus dem Namen

Warum streicht man allerdings eine der besten Marken für Serien aus dem Namen? Das verstehen viele Nutzer derzeit nicht, laut Warner sei das ein Vorteil, den man aber auch nicht so richtig sinnvoll erklären kann. HBO bleibt aber weiter erhalten.

Es gibt auch in Zukunft neue Serien von HBO und viele davon wurden gestern im Rahmen eines Events bestätigt. Doch die Marke wird ab Mai eher eine Untermarke von Max sein und nicht mehr ganz so prominent platziert. Und in Deutschland?

Kommt Max auch nach Deutschland?

Ab 2024 will man mit Max auch in Europa durchstarten, aber Warner hat einen Deal mit Sky und für einige Inhalte mit RTL. Es ist unklar, wie lange diese Deals laufen und was Warner danach geplant hat. Sky bereitet sich seit einer Weile auf eine Zeit ohne HBO-Inhalte vor, aber ohne diese würde es aktuell wirklich düster aussehen.

Wie man munkelt, geht der Deal mit Sky bis 2025, uns betrifft das also noch nicht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn wir Max auch irgendwann in Deutschland sehen werden. Das hängt aber sicher von der Zahlungsbereitschaft von Sky ab.

Und angeblich sucht Sky nach einem Käufer für das Angebot in Deutschland. Falls man irgendwann einen Käufer findet, ist auch unklar, ob dieser den Deal verlängert.

Max als neuer Allround-Streamingdienst

Doch zurück zum „neuen“ Dienst. Diese Entscheidung kann ich genauso wenig wie „WOW“ verstehen. Max und WOW sind keine guten Begriffe und Marken für einen Dienst in meinen Augen. Sky ist eine bekannte Marke und HBO ist noch viel besser.

Max will übrigens der „einzige Dienst, den man schauen muss“ werden, aber das ist natürlich quatsch. Ja, es gibt gute HBO-Serien, aber ein Allroud-Streamingdienst wird man auch mit Discovery+ nicht. Die Preise bleiben, aber 4K wandert mit der Neuausrichtung in die Preisstufe für 20 Dollar, Max ist also auch durchaus teuer.

Immerhin gibt es aber eine 4K-Auflösung, Augenzwinkern an Sky Deutschland.

Da ist weiterhin sehr viel Bewegung im Streamingmarkt und man spürt den Druck der Konkurrenz. Ich kann aber auch verstehen, dass da mittlerweile viele nicht mehr mitkommen, weil sich immer wieder etwas verändert und es immer komplexer wird.

