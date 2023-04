Star Wars: Es wird neue Filme geben, aber viele Fragen sind noch offen

Am Wochenende fand ein großes „Star Wars Celebration“-Event in London statt und dort wurden viele Dinge angekündigt und gezeigt. Das Universum wächst und wird ausgebaut und wer es nicht aktiv verfolgt, der kann durcheinander kommen.

Beim Marvel Cinematic Universe bin ich noch halbwegs auf dem Laufenden, aber bei Star Wars bin ich mittlerweile raus. Da bin ich über jeden Inhalt froh, der ohne andere Inhalte funktioniert. So sieht nämlich mittlerweile die neue Timeline aus:

Bei den Serien gab es in den letzten Monaten viel Nachschub und viel Neues, jetzt hat man verkündet, dass die Filme ebenfalls wieder wichtig werden. Disney schickt in den kommenden Jahren drei neue Filme rund um Star Wars auf die Leinwand.

Es gibt noch keine Details, keine Titel, keinen Zeitraum, nichts, aber ein Film wird von James Mangold produziert, ein weiterer von Dave Filoni und Sharmeen Obaid-Chinoy darf ebenfalls ein Projekt umsetzen. Vor ein paar Wochen haben wir schon erfahren, dass es derzeit kompliziert ist, jetzt haben wir eine erste Stellungnahme.

James Mangold’s movie will go back to the dawn of the Jedi, while Dave Filoni’s will focus on the New Republic, and close out the interconnected stories told in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, and other Disney+ series. Sharmeen Obaid-Chinoy’s film will be set after the events of Star Wars: Rise of Skywalker, and feature Daisy Ridley back as Rey as she builds a new Jedi Order.