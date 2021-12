Neue Minderungsregelungen für das Festnetz-Internet starten

Ab heute tritt die Allgemeinverfügung der Bundesnetzagentur zu den neuen Minderungsregelungen für Festnetz-Internetzugänge in Kraft.

Mit dem heutigen 13. Dezember 2021 werden die neuen Vorgaben wirksam. Zeitgleich mit dem Wirksamwerden der Allgemeinverfügung will die Bundesnetzagentur noch heute eine überarbeitete Version ihres Messtools (Breitbandmessung Desktop-App) als Überwachungsmechanismus zur Verfügung stellen.

-->

Die Regelungen der Allgemeinverfügung sehen vor, dass Verbraucher für den Nachweis einer Minderleistung insgesamt 30 Messungen an drei unterschiedlichen Kalendertagen durchführen müssen. Dabei wird ein Mindestabstand von jeweils einem Kalendertag zwischen den Messtagen sowie eine Verteilung der Messungen über den Messtag verankert.

Minimale Geschwindigkeit muss unterschritten werden

Für die Annahme einer minderungsrelevanten Abweichung bei der minimalen Geschwindigkeit reicht es, wenn an zwei von drei Messtagen die minimale Geschwindigkeit unterschritten wird. Für die maximale Geschwindigkeit ist eine Minderleistung gegeben, wenn an zwei von drei Messtagen 90 Prozent des Maximums nicht einmal erreicht werden. Bei der normalerweise zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit liegt eine Abweichung vor, wenn diese nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird.

Die Regelungen für die Messungen zum Nachweis einer Minderleistung sind in der App hinterlegt, sodass Verbraucher nur die Messungen nach den Anweisungen der App durchführen müssen. Mit der bereits erwähnten neuen App (sollte im Tagesverlauf erscheinen) könnt ihr ab heute einen Minderungsanspruch oder ein außerordentliches Kündigungsrecht nach den neuen gesetzlichen Regelungen gegenüber ihrem Anbieter nachweisen.

Deutsche Bahn startet die Sofortstornierung von Tickets Die Deutsche Bahn hat aktuell die Sofortstornierung von Tickets gestartet. Kunden können dabei unabhängig von den tariflichen Angebotskonditionen die auf bahn.de oder im DB Navigator gebuchten Tickets innerhalb von 12 Stunden (720 Minuten) nach der Buchung kostenlos stornieren und erhalten…13. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->