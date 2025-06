Neue Switch-Spiele: Nintendo bringt alte Klassiker

Nintendo hat mal wieder einen Schwung an alten Klassikern für die Switch bestätigt und es gibt dieses Mal vier neue Titel der SNES-Ära. Mit dabei sind Battletoads Double Dragon, Big Run, Cosmo Gang the Puzzle und Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shugo. Und man muss nicht warten, die Spiele sind ab sofort verfügbar.

Mir sagen diese vier Spiele nichts, aber ich habe in der SNES-Ära auch noch nicht so intensiv gezockt und mir eher die bekannten Marken angeschaut. Doch man merkt, dass Nintendo langsam das Futter ausgeht. Mal schauen, ob mit der neuen Nintendo Switch 2 dann auch mal wieder eine neue Konsole im Abo landen wird.

