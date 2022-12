Neue Themenwelt: „Sesamstraße“ in der ARD Mediathek

Rechtzeitig zum Jubiläum präsentiert sich die „Sesamstraße“ neu in der ARD Mediathek. Über den Reiter „Kinder und Familie“ geht es direkt in die Themenwelt der „Sesamstraße“.

Auf der neuen Sammelseite finden Kinder und Erwachsene das Angebot überschaubar sortiert. Die unzähligen Videos bieten „Lustiges und Lehrreiches“ für Kinder im Vorschulalter und die gesamte Familie. Auf der kuratierten Sammelseite gibt es die aktuellen Ausgaben des Kindermagazins – jeweils auch in einer barrierefreien Fassung für Zuschauer mit eingeschränktem Hör- oder Sehvermögen.

Zu „Sesamstraßen“-Bewohnern wie Elmo, Krümelmonster oder Grobi gibt es Playlists mit beliebten Spots. Ernie und Bert sind in lustigen Versionen bekannter Märchen-Klassiker zu erleben. Speziell für Vorschulkinder sind die Videos der Rubrik „Lernen mit Spaß“ gemacht. In der Reihe „Sesamstraßen-Talente“ zeigen Kinder, was sie alles können. Auch gibt es viele Folgen von „Eine Möhre für Zwei“ mit Wolle und Pferd.

Die deutsche „Sesamstraße“ feiert am 8. Januar 2023 Jubiläum. Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete das Kinderprogramm, das der NDR federführend produziert.

