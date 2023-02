Ein neuer Apple Mac Studio ist vorerst nicht geplant

Apple hat einige Macs zum Start ins neue Jahr aktualisiert und die M2-Reihe um den M2 Pro und M2 Max ergänzt. Doch der Mac Studio von 2022 ist weiterhin mit der M1-Reihe unterwegs, weil es aktuell noch keinen M2 Ultra bei Apple gibt.

Apple Mac Studio: Nur ein einmaliges Modell?

Rechnet jedoch nicht damit, dass wir in absehbarer Zeit einen neuen Mac Studio von Apple bekommen werden, denn laut Mark Gurman von Bloomberg liegt der Fokus auf dem neuen Apple Mac Pro 2023, der dann den M2 Ultra einführen wird.

Da war eigentlich mal ein M2 Extreme geplant, doch dieser Plan ist gescheitert und daher bleibt es beim M2 Ultra. Und weil ein Mac Studio mit eben genau diesem Chip zu attraktiv wäre und kaum einer einen Mac Pro kauft, kommt er wohl nicht.

Mal schauen, was das für die Zukunft des Mac Studio bedeutet, der in meinen Augen ein guter Mac für Pro-Desktop-Nutzer ist. Es wäre schade, wenn es bei einem einmaligen Mac Studio bleibt und man in Zukunft zum Mac Pro greifen müsste.

Ich könnte mir drei Szenarien vorstellen: Apple schafft es, dass mit dem M3 ein M3 Extreme kommt und der Mac Studio bleibt ein aktueller Mac, er wird deutlich später aktualisiert, damit der Mac Pro eine Weile der beste Mac bleibt, oder Apple stellt den Mac Studio wieder ein. Den letzten Punkt fände ich persönlich sehr schade.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

