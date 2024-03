Neuer Crash Deal: Smartphone-Tarif für 2,99 € pro Monat

Bei den Crash-Tarifen gibt es ab sofort einen „Mini-Tarif“ im Vodafone-Netz, der für Sparfüchse gedacht ist, da er neben dem LTE-Datenvolumen auch 200 Freieinheiten enthält.

Manche von euch haben es möglicherweise bereits in unserem Tarifvergleich registriert: Der neue Crash Tarif mit 2 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz ist ab sofort zu haben. Wer mit vergleichsweise geringen Inklusivleistungen auskommt und seine Fixkosten überschaubar halten möchte, ist damit durchaus gut beraten.

In dem Crash-Minuten-Tarif sind 2 GB Internetdatenvolumen inklusive Nutzung des LTE-Netzes der Vodafone (mit max. 21,6 Mbit/s), 100 Freiminuten in alle deutschen Netze, 100 Frei-SMS sowie EU-Roaming enthalten. Die Kosten dafür liegen bei 2,99 Euro pro Monat. Auch VoLTE sowie WLAN Call sind an Bord und eine E-SIM ist auch bestellbar.

Es gibt bei diesem Tarif keinen einmaligen Anschlusspreis, wenn man eine Werbeeinwilligung erteilt und wie üblich eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Länger sollte man den Tarif auch nicht nutzen, denn ab dem 25. Monat wird er teurer.

Crash-Tarif 2 GB LTE im Vodafone-Netz

2 GB LTE Datenvolumen (max. 21,6 Mbit/s)

Datenvolumen (max. 21,6 Mbit/s) 100 Frei-Minuten in alle dt. Netze

100 Frei-SMS in alle dt. Netze

Flat EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call nutzbar

E-SIM möglich

möglich Vodafone-Netz

Grundgebühr: 2,99 € / Monat

/ Monat Anschlusspreis sparen durch Werbeeinwilligung (ansonsten 19,99 €)

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Flexibler Vertragsbeginn bis 31.03.2024 möglich

Zum Crash-Tarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

