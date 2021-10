Neuer Google Pixel Stand kommt bald

Google präsentierte diese Woche zwei neue Pixel-Smartphones und wie erwartet können diese mit bis zu 23 Watt kabellos geladen werden. Doch wie bei OnePlus gibt es da eine Einschränkung: Ihr benötigt den neuen Google Pixel Stand dafür.

Google Pixel Stand kostet für 79 Euro

Dieser kostet 79 Euro und ist ab sofort im Google Online Store zu finden. Man kann den neuen Pixel Stand jedoch noch nicht vorbestellen, laut Google ist dieser „bald verfügbar“. Soweit ich weiß wurden auch noch keine Testmuster davon verteilt.

Andere Smartphones mit Qi können mit bis zu 15 Watt geladen werden, was auch recht ordentlich ist. Und Im Gegensatz zum Pixel 6 (Pro) liefert Google hier auch ein Netzteil (30 Watt) mit. Das passende Kabel ist auch dabei und 1,5 Meter lang.

Der neue Google Pixel Stand kommt mit einem eingebauten Lüfter, denn diese Qi-Geschwindigkeiten können viel Wärme erzeugen. Das kennen wir auch von anderen Lösungen dieser Art. Laut Google soll man den Lüfter hier aber „kaum hören“.

Google Pixel Stand nicht nur für Smartphones

Es gibt zwei Qi-Spulen, die so verbaut sind, dass man auch kabellose Kopfhörer (jedenfalls die Pixel Buds) damit laden kann. Die Pixel-Smartphones erkennen den Google Pixel Stand übrigens und haben dann spezielle Modi, die Inhalte anzeigen.

Google bietet den Pixel Stand nur in einer Farbkombination an, was ich mit Blick auf die große Auswahl bei den neuen Pixel-Smartphones etwas schade finde. Aber wer weiß, vielleicht werden da in Zukunft noch weitere Farboptionen bei Google folgen.

Ich persönlich mag zwar so eine kabellose Lademöglichkeit, aber nicht zwingend einen Lüfter. Und über 20 Watt benötige ich beim kabellosen Laden auch nicht, wenn es mal schnell gehen soll, dann doch lieber verlustfrei über ein Kabel.

Als frischer Pixel-Käufer könnte das aber dennoch eine gute Option sein, wenn man sich vielleicht ein passendes Netzteil kaufen möchte. Mal schauen, wann Google die Option zum Kaufen anbietet, wir werden euch dann natürlich hier informieren.

