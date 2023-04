Neuer PlayStation-Handheld: Sony will wohl noch 2023 durchstarten

Nach einem ersten Hinweis und ein paar Spekulationen ging es in den letzten Tagen dann doch recht schnell mit Neuigkeiten zum mutmaßlichen Handheld von Sony. Es soll bald wieder einen PlayStation-Handheld geben, vielleicht sogar noch 2023.

Sony plant angeblich einen Handheld, welcher den Codenamen „Q Lite“ trägt und ein 8 Zoll großes Display besitzt. Der Handheld bietet aber keine Offline-Funktion, er ist nur für Remote Play optimiert, man benötigt also eine PlayStation 5 dafür.

PlayStation-Handheld: Sony peilt Ende 2023 an

Es wäre aber denkbar, dass wir gar nicht mehr so lange auf den Release warten müssen, denn Tom Henderson sprach bisher nur von „vor Ende 2024“, wurde aber nicht konkreter beim Datum. Jetzt spricht er in einem Podcast von Ende 2023.

Sony peilt angeblich einen Release im November 2023 an und könnte den neuen PS5-Handheld noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Eine weitere Option ist das Frühjahr 2024, aber Sony will das Weihnachtsgeschäft definitiv mitnehmen.

Ich bin gespannt, wie so ein Handheld angenommen wird, denn ein Handheld, der immer online sein muss, ist nicht für alle geeignet. Und nicht jeder hat eine PS5. Wer hier auf eine neue PS Vita gehofft hat, der dürfte also eher enttäuscht sein.

