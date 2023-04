Nintendo Systems geht offiziell an den Start und wirft viele Fragen auf

Nintendo hat Ende 2022 ein Joint-Venture mit DeNA gegründet, welches sich Nintendo Systems nennt und an dem Nintendo einen Anteil von 80 Prozent hält. Dieses neue Unternehmen ist diese Woche offiziell gestartet. Doch was ist es?

Was steckt hinter Nintendo Systems?

Die offizielle Webseite für Nintendo Systems ist bereits online, aber sie beantwortet leider keine konkreten Fragen. Welche Produkte werden entwickelt? In einer ersten Nachricht auf der Webseite spricht man davon, dass man „Nintendo-Unterhaltung für Verbraucher bereitstellen“ möchte. Man will sich „Herausforderungen stellen“.

Unter diesen Umständen wird Nintendo Systems das Vertrauensverhältnis zwischen Nintendo und DeNA nutzen, das durch eine mehr als siebenjährige Partnerschaft gepflegt wurde, und Nintendos Originalität und DeNAs Technologiewissen als treibende Kraft nutzen, um neue Innovationen für die Welt zu schaffen.

Meine Vermutung: Nintendo schnappte sich DeNA damals als Partner für die ersten Smartphone-Spiele, aber seit dem Erfolg der Switch sind diese relativ egal. Doch es war ein Konzept, welches Nintendo nach dem Wii U-Flop ausprobieren musste.

Ich gehe davon aus, dass Nintendo Systems auf aktuelle Trends auf dem Markt reagiert und sich anschaut, wie diese zu Nintendo passen könnten. Man spricht von Flexibilität in der ersten Nachricht, die übrigens nur auf Japanisch online ist.

Dinge wie VR, wie Smartphones, wie Entertainment im Auto, das sind Bereiche, die in einem großen und alten Unternehmen nur sehr langsam ankommen. Nintendo Systems soll vermutlich dafür sorgen, dass Nintendo hier zur Not vorbereitet ist.

Fokus liegt auf dem Nintendo Account

In der ersten Ankündigung von 2022 sprach man auch davon, dass der Nintendo Account im Fokus steht, die Sparte fokussiert sich also in erster Linie auf digitale Produkte und ich gehe nicht davon aus, dass wir hier Hardware sehen werden.

Die Teams von Nintendo Systems arbeiten in Tokyo und Kyoto und im Sommer geht es auf die Suche nach neuen Mitarbeitern. Ich bin jedenfalls gespannt, was wir von Nintendo Systems sehen werden, da gibt es noch sehr viele offene Fragen derzeit.

