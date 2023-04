Nur mit PlayStation 5: Exklusive Details zum neuen Sony-Handheld

Gestern wurde so ganz nebenbei erwähnt, dass Sony an einem neuen Handheld arbeitet und die Ankündigung von Asus kein Zufall sei. Angeblich wollen Asus und Microsoft den Xbox Game Pass pushen, weil sie wissen, was Sony geplant hat.

Und genau hier setzt eine exklusive Meldung von Tom Henderson an, der bei Sony und der PlayStation-Sparte für gewöhnlich sehr gut informiert ist. Außerdem hat er schon angedeutet, dass neben der PS5 Pro noch weitere Hardware geplant ist.

Sony plant einen neuen PlayStation-Handheld

Also, was kommt? Sehen wir einen Nachfolger der 2019 eingestellten PS Vita? In etwa, aber Sony geht einen neuen Weg und wer eine portable PlayStation mit PS5-Offline-Spielen möchte, der muss das Steam Deck kaufen, das hier ist anders.

Das Projekt von Sony nennt sich intern „Q Lite“ und es soll quasi ein sehr großer DualSense-Controller mit einem ca. 8 Zoll großen Display in der Mitte sein. Es gibt auch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die man so schon kennt.

Allerdings wird eine PlayStation 5 dafür benötigt, denn das ist kein unabhängiger Handheld. Sony setzt angeblich voll auf Remote Play bei dieser neuen Hardware.

Wir bekommen also keine Offline-Funktion, aber richtiges Cloud-Gaming wird das auch nicht sein. Klingt interessant, aber ich bin bei Handhelds ohne die Option für Offline-Downloads immer etwas skeptisch, da man damit eben oft unterwegs ist.

EXCLUSIVE – Sony's Next PlayStation Handheld t.co — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 5, 2023

Es ist aber spannend zu sehen, dass Sony diesen Markt doch noch nicht komplett abgeschrieben hat und laut Quelle könnten wir das Produkt noch vor der PS5 Pro sehen, die derzeit für Ende 2024 im Raum steht (aber erst nach der neuen PS5).

Nintendo hat mit der Switch jedenfalls einen neuen Handheld-Trend ausgelöst und jetzt sehen wir nach und nach die Produkte, die im Zuge dessen geplant wurden. Das Steam Deck mit PS5-Spielen ist großartig und die PS Vita war ebenfalls ein tolles Produkt, daher bin ich gespannt, was die PlayStation-Sparte so geplant hat.

Dabei ist mir heute übrigens noch eingefallen, dass Sony und Backbone letztes Jahr sogar einen Controller für genau diese Funktion veröffentlicht haben. Diesen könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, aber in Kombination mit dem aktuellen Marketing-Video von oben sind das gute Hinweise.

Klingt so, als ob Remote Play eine zentrale Funktion für die PlayStation wird.

Die neue Sony PlayStation 5 rückt immer näher Laut Tom Henderson, einer guten Quelle für PlayStation-Leaks, wird die neue Version der PlayStation 5, die seit einigen Monaten im Raum steht, im April in die Produktion gehen. Er hat […]3. April 2023 JETZT LESEN →

-->