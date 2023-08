Neuer Saugroboter von Dyson startet offiziell

Dyson präsentierte im Frühjahr neue Produkte und dazu zählte auch ein ganz neuer Saugroboter, der Dyson 360 Vis Nav. Eigentlich peilte man September beim Launch an, aber über die offizielle Webseite von Dyson kann man diesen jetzt bestellen.

Der Dyson 360 Vis Nav machte aber nicht zwingend dank der Technik die Runde, es war im Frühjahr vielmehr der Preis von 1.599 Euro. Die Marke verlangt gerne mal einen Euro mehr, keine Frage, aber das ist für einen Saugroboter eine Ansage. Vor allem, da der Vorgänger von einigen als schlechter Saugroboter bezeichnet wurde.

Die Laufzeit beträgt bis zu 32 Minuten, die Höhe liegt bei 99 mm, es gibt ein 360 Grad-Kamerasystem, natürlich eine App-Steuerung, Dyson setzt auf die D-Form beim Aufbau und es soll eine besonders hohe Saugkraft geben. Bereiche sind auch dabei, Alexa und Google werden unterstützt und mehr Details gibt es bei Dyson.

Mit einer entsprechenden Absaugstation, vielleicht, ja, vor allem in Kombination mit Wischwasser (eine Wischfunktion gibt es hier nicht) wäre so ein Preis gar nicht mal so abwegig. Für einen reinen Saugroboter ist das allerdings echt mal eine Ansage.

