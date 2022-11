Neuer Standard: Razer will das haptische Feedback in Spielen optimieren

Apple führte mit dem iPhone die Haptic Engine ein, einen Vibrationsmotor, der ganz feines Feedback geben kann. Mittlerweile findet man sowas in vielen Produkten, der aktuelle DualSense-Controller für die PlayStation 5 ist ein gutes Beispiel dafür.

Doch es gibt keinen Standard in der Branche und wenn Entwickler das in die Spiele implementieren wollen, müssen sie eigene Lösungen finden. Razer will das mit dem Interhaptics SDK optimieren und einen Standard für haptisches Feedback schaffen.

Dieses SDK soll es ermöglichen, dass man das haptische Feedback in einem Spiel anpasst und dann plattformübergreifend verteilen kann. Razer hofft, dass man mit dem .haps-Format einen Standard aufbauen kann, den bald alle Entwickler nutzen.

Ich persönlich bin ein großer Fan, wenn das haptische Feedback gut implementiert wurde. Egal ob bei Apps auf dem Smartphone, der Smartwatch oder in Spielen. Das sorgt für ein besseres Erlebnis. Vielen ist das egal, das habe ich bei der PlayStation 5 gesehen, aber für mich ist der DualSense-Controller bis heute das Highlight.

Großartige Haptik in Spielen verbessert die Immersion, das Erlebnis und die Bindung von Spielern. Derzeit hat jeder OEM seine eigene einzigartige oder proprietäre Methode, um ein haptisches Erlebnis für jedes Gerät zu erstellen, das nicht einfach auf andere Plattformen portiert und implementiert werden kann. Wir haben dieses Problem gelöst und zusammen mit Razer dafür gesorgt, dass der Haptic Composer und das SDK für Spielestudios und Entwickler kostenlos sind. Wir sind gespannt, wie die Spieleentwicklerbranche zusammen mit Interhaptics die Grenzen von Spielerlebnissen neu definieren wird.

