Neues Android-Flaggschiff: Xiaomi zeigt das 13 & 13 Pro

Xiaomi hat die Ankündigung der 13er-Reihe vor ein paar Tagen verschoben, doch jetzt gibt es ein neues Datum: Am 11. Dezember wird das Event nachgeholt. Also am kommenden Wochenende. Wir werden euch dann am Montag hier informieren.

Bei der Ausstattung gibt es einen Snapdragon 8 Gen 2, gute Kameras mit Leica-Branding, ein OLED-Display mit 120 Hz, ihr kennt das alles. Interessant ist das neue Design und da hat Xiaomi tatsächlich schon einige Pressebilder veröffentlicht.

Das Xiaomi 13 Pro bleibt abgerundet, das normale Xiaomi 13 wird kantig wie das iPhone. Am 11. Dezember gibt es übrigens nur die Detail für China, das Event für Europa findet erst 2023 statt. Optisch gefällt mir aber vor allem das Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Pressebilder

Xiaomi 13 Pro Pressebilder

