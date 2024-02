Neues Battlefield-Spiel im Oktober 2025 geplant

EA peilt derzeit angeblich Oktober 2025 als Release für das nächste Battlefield an und wenn man Tom Henderson von Insider Gaming glaubt, dann spielt der nächste Titel in der Zukunft. Wir begeben uns in einen Zeitraum zwischen 2025 und 2030.

Das Entwicklerstudio hat letztes Jahr betont, dass man die Marke neu interpretieren möchte, was bedeutet, dass man aus Battlefield 2042 gelernt hat und es wieder ein bisschen „klassischer“ angehen möchte. Das System, der Aufbau mit 64 Spielern, die vier Klassen, das soll im Herbst 2025 wieder ein bekanntes Erlebnis werden.

Mit dem neuen Battlefield gibt es einen bekannten Battle Royale-Modus und man plant einen „Gauntlet“-Modus, bei dem jede Runde das schwächste Team fliegt. Für Battle Royale muss man das Spiel nicht kaufen, das wird wohl Free-to-Play sein.

EA hat schon betont, dass man ein „vernetztes Ökosystem“ für Battlefield plant, da steht laut Quelle ein „Battlefield-Universum“ an. Spiele werden also miteinander verknüpft, aber die konkrete Idee der Entwickler ist bisher noch nicht bekannt.

PlayStation: Sony mit „schwierigen Nachrichten“ 2024 geht wirklich genauso brutal weiter, wie 2023 in der Gaming-Branche, die in der Pandemie vermutlich komplett aufgebläht wurde, aufgehört hat. Heute ist Sony mit von der Partie, denn die […]27. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->