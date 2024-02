PlayStation: Sony mit „schwierigen Nachrichten“

2024 geht wirklich genauso brutal weiter, wie 2023 in der Gaming-Branche, die in der Pandemie vermutlich komplett aufgebläht wurde, aufgehört hat. Heute ist Sony mit von der Partie, denn die PlayStation-Sparte trennt sich von 900 Mitarbeitern.

Das sind zwar auf dem Papier etwa 1.000 weniger als bei Microsoft im Xbox-Team, da lag es aber in erster Linie an der Übernahme von Activision Blizzard, denn dies führte dazu, dass viele Stellen danach eben doppelt bei Microsoft besetzt waren.

PlayStation Studio London schließt

Im Falle von Sony bedeutet das, dass man etwa 8 Prozent der Sparte entlässt, das PlayStation Studio in Großbritannien wird sogar geschlossen. Es trifft vor allem auch das Firesprite Studio, deren Fokus auf VR-Spielen für die PlayStation lag.

Ein Jahr nach der PSVR2 kann man durchaus sagen, dass Sony die Ambitionen für die VR-Brille massiv reduziert hat. Vermutlich öffnet man die VR-Brille daher bald für den PC, denn mit eigenen AAA-VR-Spielen ist vielleicht gar nicht zu rechnen.

Sony hat die Erwartungen an die PlayStation 5 gesenkt und zeigt mittlerweile auch mehr Interesse an Multiplattform-Spielen. Man merkt, dass die Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch rechnen und jetzt entsprechende Vorbereitungen treffen.

Schade, dass das Personal am Ende oft am meisten darunter leidet, denn Microsoft und Sony geht es finanziell gesehen blendend. Doch als Unternehmen an der Börse zählt nur eins: Wachstum. Und zur Not erreicht man das eben mit Personalabbau.

