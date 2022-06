Neues Mario + Rabbids steht bei der Nintendo Direct an

Laut Nate the Hate, der in seinen Podcasts für gewöhnlich sehr gut informiert ist, werden wir auf der Nintendo Direct Mini morgen das neue Mario + Rabbids sehen, was schon letzten Juni offiziell angekündigt wurde.

Der Titel lautet „Sparks of Hope“ und es wird ein Galaxy-Theme von Super Mario geben. Beim Release spricht die Quelle von der zweiten September- oder ersten Oktober-Hälfte, das Datum gibt es ebenfalls morgen.

Freut mich, das erste Mario + Rabbids ist bis heute eines meiner Highlights für die Nintendo Switch und der Nachfolger soll noch größer und besser werden. Könnte eines meiner Spiele des Jahres werden, mal schauen.

