Neues Motorola Razr wird uns wohl überraschen

Motorola hat auch für 2023 wieder ein neues Foldable geplant und es wurde auch schon mehr oder weniger offiziell bestätigt, dass die Razr-Reihe bestehen bleibt.

Allerdings gibt es eine Überraschung für dieses Jahr, denn laut OnLeaks sind zwei Razr-Modelle geplant. Das neue Motorola Razr, welches ihr jetzt auf einem ersten Renderbild sehen könnt, soll die neue Basis und ein günstigeres Foldable werden:

Neben diesem Motorola Razr ist noch ein Motorola Razr Plus geplant, welches dann als Flaggschiff der faltbaren Smartphones präsentiert wird. So will Motorola gegen Samsung mit dem Flip-Smartphone bestehen, mit mehr Auswahl für die Kunden.

Das Motorola Razr von 2022 startete übrigens bei 1.200 Euro, ich würde also auch mit einer Preissteigerung beim Plus-Modell rechnen und vermute einfach mal, dass die neue Basis bei unter 1.000 Euro startet. Und wann kommen die Razr-Modelle?

Laut Quelle werden sie „bald“ vorgestellt, aber das ist bekanntlich ein dehnbarer Begriff. Ich würde erst im zweiten Halbjahr mit einem Marktstart bei uns rechnen.

Gerüchte: Ein Blick auf die Zukunft der PlayStation 5 Nach über zwei Jahren ist die PlayStation 5 mittlerweile fast schon ganz normal bei Amazon erhältlich und ich schaue immer mal wieder rein, aktuell ist sie häufiger auf Lager, als […]16. April 2023 JETZT LESEN →

-->