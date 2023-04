Weiterer Hinweis für eine neue PlayStation 5

Sony plant wohl eine neue PlayStation 5 für 2023, die so langsam in die Produktion gehen dürfte und wohl rund um den September ansteht. Die Hardware bleibt, aber das Modell wurde jetzt so optimiert, dass die Produktionskosten bei Sony sinken.

Doch das ist nicht der einzige Unterschied, wir haben auch immer wieder gehört, dass Sony nur noch eine Version der PlayStation 5 anbieten und das Laufwerk hier extern auslagern möchte. Wer das benötigt, der muss es separat dazukaufen.

Nun wurde ein mögliches Patent von Sony entdeckt, bei dem man ein externes Laufwerk für die neue PlayStation 5 beschreiben könnte. Bedenkt, dass Patente nur ein Hinweis, aber kein konkretes Gerücht sind. Doch es passt zu den Gerüchten.

