Neues Speed-Limit bei Vodafone? Nur auf dem Papier

Vodafone kündigt in einer uns vorliegenden Mitteilung gegenüber Vertriebspartnern eine Änderung bei einigen Produkten an. Diese soll aber „nur auf dem Papier“ erfolgen.

„Aufgrund von Netzanpassungen“ wird die maximale Downloadgeschwindigkeit bei mehreren Produkten des Unternehmens von 500 Mbit/s auf 300 Mbit/s reduziert, so heißt es in der Mitteilung. Diese Maßnahme tritt ab dem 1. Februar 2024 in Kraft und betrifft die Produkte GigaCube, CallYa und ganz allgemein „Mobilfunk“. Aber: In der Praxis soll sich gar nichts ändern.

Vodafone sagt dazu auf Nachfrage gegenüber mobiFlip.de:

Die Spitzengeschwindigkeiten, die unsere Kunden im Mobilfunk nutzen können, bleiben unverändert. Zum 1. Februar 2024 passen wir lediglich die beworbenen Angaben zur erreichbaren Bandbreite auf 300 MBit/s an. Technisch und bei den Tarifen ändert sich nichts. Unsere Kunden surfen auch weiterhin mit maximaler Geschwindigkeit – und damit an vielen Stellen sogar schneller als beworben.

Es kann nur darüber spekuliert werden, was genau mit Netzanpassungen gemeint ist und warum genau der Schritt erfolgt. Es ist durchaus möglich, dass hier das gerade im Aufbau befindliche 5G-Netz eine entscheidende Rolle spielt, um zum Beispiel neuen Tarife besser zu differenzieren.

Die Angabe „4G|LTE Max“ bezog sich bei Vodafone lange Zeit auf bis zu 500 Mbit/s im Download und bis zu 100 Mbit/s im Upload. An einigen Stellen wurde bereits eine Anpassung der Fußnoten auf „bis zu 300 Mbit/s“ vorgenommen. Noch findet man beide Informationen bei Vodafone, je nachdem wo man schaut. Bis zum Februar sollten das dann stets maximal 300 Mbit/s sein.

Alt: 4G|LTE Max = bis zu 500 Mbit/s

Neu: 4G|LTE Max = bis zu 300 Mbit/s

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->