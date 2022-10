Neues Switch-Spiel: Nintendo zeigt N64-Klassiker für Oktober

Nintendo pflegt den Katalog für Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass weiterhin mit einem alten N64-Spiel pro Monat und im Oktober gibt es wieder einen Klassiker, über den sich mit Sicherheit einige alte Fans freuen: Pilotwings 64.

Falls euch Pilotwings 64 reizt, dann benötigt ihr Nintendo Switch Online und müsst zusätzlich den Erweiterungspass für 20 Euro mehr im Jahr buchen. Das Spiel wird es nämlich leider nicht, wie die anderen N64-Spiele, im normalen Abo geben.

Das Spiel erscheint am 13. Oktober, also kommende Woche am Donnerstag. Ist für viele sicher nicht das große N64-Highlight, aber mit 80 Punkten bei Metacritic auch kein schlechtes Spiel und bei einigen wird es Kindheitserinnerungen auslösen.

