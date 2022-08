Neues Xiaomi-Flaggschiff deutet sich an

Xiaomi hat noch ein Flaggschiff für Europa in diesem Jahr geplant, aber es gibt nicht das Xiaomi 12S Ultra, was sich einige von euch gewünscht haben. Ich würde das übrigens auch gerne in Deutschland sehen, aber die Chancen stehen schlecht.

Xiaomi bringt 12T-Reihe nach Europa

Wir bekommen höchstwahrscheinlich ein anderes Modell, das Xiaomi 12T Pro. Das ist ein Redmi K50S Pro aus China, nur eben mit neuem Branding für Europa. Und in der Google Play Console wurde dieses Flaggschiff jetzt auch schon vorab entdeckt.

-->

Das bedeutet in der Regel, dass die Ankündigung sehr zeitnah folgt und man sich auf den Launch vorbereitet. Der September ist ein guter Monat für neue Geräte, die man im Weihnachtsgeschäft anbieten möchte, da würde ich mit dem 12T rechnen.

Es gibt zwar einen Snapdragon 8+ Gen 1 und sicher auch das neue Leica-Branding, aber ich bleibe dabei: Das Xiaomi 12T Pro wird im Vergleich zum Xiaomi 12 Pro eher langweilig sein. Statt der 12T-Reihe hätte ich lieber die 12S-Reihe bei uns gesehen.

Xiaomi Scooter 4 Pro: E-Scooter jetzt bei Amazon erhältlich Xiaomi hat gestern angekündigt, dass man ab heute einen neuen E-Scooter bei uns in Deutschland anbieten möchte, den Xiaomi Scooter 4 Pro. Man sprach von einer Verfügbarkeit im eigenen Shop und bei Amazon, der eigene Shop ist aber noch leer.…17. August 2022 JETZT LESEN →

-->