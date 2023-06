Niantic ist gescheitert: Pokémon Go bleibt die einzige Hoffnung

Niantic hat in den letzten Jahren alles getan, um unabhängig von Pokémon Go zu werden, aber jedes Projekt scheiterte. Und selbst Marken, die eigentlich genauso beliebt wie Pokémon sind, teilweise sogar noch beliebter, schafften es nicht.

Und so wurde ein AR-Spiel nach dem anderen angekündigt und wieder eingestellt. Mittlerweile geht das sogar richtig schnell und man gibt den neuen Spielen keine Chance mehr, was sicher dafür sorgt, dass die Spieler kein Vertrauen mehr haben.

NBA All-World startete zum Beispiel erst im Januar und wird schon jetzt eingestellt, dabei wurde es als neues Spiel für eine neue Zielgruppe positioniert und es gab viel Marketing. Das neue Marvel-Spiel „World of Heroes“ wird gar nicht erst kommen.

Pokémon Go als „Für immer-Spiel“

Niantic entlässt 230 Mitarbeiter und gibt zu: Da hat man in den letzten Jahren zu viel Geld in neue Projekte und Investitionen gesteckt und das hat sich am Ende nicht gerechnet. Gründe? Niantic nennt interne und externe Faktoren als Problem.

Der AR-Markt hat sich nicht wie erwartet entwickelt und Pokémon Go hat keinen Hype losgetreten, es war doch nur eine Ausnahme. Daher ist Pokémon Go jetzt wieder die „Priorität Nummer 1“ bei Niantic und soll ein „Für immer-Spiel“ werden.

Bei ein paar AR-Spielen gibt Niantic die Hoffnung noch nicht ganz auf, denn das neue Monster Hunter bleibt und auch das eigene Spiele Peridot will man pushen. Es wird bei Niantic aber weniger neue AR-Projekte geben, das lohnt sich doch nicht.

Niantic hat den AR-Markt falsch eingeschätzt und obwohl die Konkurrenz damals schnell bemerkte, dass ihre Pokémon Go-Kopien nicht ankommen und diese sehr schnell wieder eingestellt haben, hat man das bei Niantic nicht eingesehen. Es wurden immer mehr Spiele vorgestellt und Niantic setzte vor allem auf Quantität.

AR-Spiele sind noch nicht die Zukunft

Spätestens nach dem Scheitern von Harry Potter war für mich klar, dass Pokémon Go eine Ausnahme bleibt, denn das ist ein Erfolgsgarant. Und wenn dieser nicht zündet, dann schaffen es andere Marken nicht, dann ist AR noch nicht die Zukunft.

Der Fokus liegt auf noch, denn das kann sich irgendwann ändern. Allerdings glaube ich, dass das noch einige Jahre dauern wird, vielleicht haben diese Spiele mit den AR-Brillen eine Chance. Bis dahin muss es dann Pokémon Go bei Niantic richten.

