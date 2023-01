Niantic will mit NBA-Spiel an den Erfolg von Pokémon Go anknüpfen

Niantic hat letztes Jahr viele Mitarbeiter entlassen und diverse Projekte eingestellt, einige sogar vor dem Release und in der Beta-Phase. Selbst Marken wie Harry Potter und Transformers hatten keine Chance und auch The Witcher wird bald beendet.

Die große AR-Welle, mit der einige nach dem extremen Hype rund um Pokémon Go gerechnet haben, blieb aus. Warum? Das ist unklar. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall, dass dieses Spiel so erfolgreich wurde, vielleicht liegt es an der Marke.

Ich tippe auf ein paar Zufälle und vor allem die Marke. Jetzt will es Niantic erneut versuchen, dieses Mal aber mit einem anderen Ansatz: NBA. Ab heute steht NBA All-World zum Download für Android und iOS bereit, das neue AR-Spiel von Niantic.

Basketbälle statt Pokébälle sollen es jetzt also richten und statt einer virtuellen Marke für Spiele, gibt es eine aus dem „echten Leben“. Wobei die NBA-Spiele für die Konsolen natürlich bekannt und beliebt sind. Das Spiel wurde 2022 angekündigt.

Warten wir mal ab, ob sich das durchsetzt, aber ich glaube nicht daran. Spätestens nach dem Aus von Wizards Unite war mir klar, dass sich dieser Erfolg nicht mehr wiederholen lässt, denn Harry Potter ist eine ähnlich beliebte Marke wie Pokémon.

