Nicht nur Samsung: Apple iPhone 15 Pro wohl mit BOE-Displays

Beim iPhone 13 hat es BOE bereits in die Liste der Display-Partner geschafft und Apple ist dafür bekannt, dass man gerne auf mehrere Partner zugreift. So ist man etwas unabhängiger und kann in den Preisverhandlungen besser auftreten.

BOE peilt LTPO-Panel für 2023 an

Das LTPO-Panel im iPhone 13 Pro kann in dieser Qualität aber kein Hersteller auf dem Markt produzieren, da ist Samsung Display die Nummer 1. Daher setzt man vermutlich auch beim kommenden iPhone 14 Pro wieder auf Samsung Display.

Doch BOE hofft, dass man 2023 mit Samsung mithalten kann. Laut The Elec peilt man gerade an, dass man mit einem LTPO-Panel im iPhone 15 Pro vertreten ist.

Beim iPhone 14 Pro Max (nur beim Max-Modell) könnte übrigens schon LG Display als Lieferant auftreten, so The Elec. Und was bedeutet das für uns als Nutzer?

Ich hoffe doch mal nichts, denn Apple wird die Panels sicher nur einkaufen, wenn sie mit denen von Samsung mithalten können. Es gab in der Vergangenheit schon Fälle, wo man den Unterschied bei Displays von unterschiedlichen Herstellern im Alltag gesehen hat. BOE ist aber mittlerweile ein sehr guter Displayhersteller.

