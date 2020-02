Nintendo nennt neue Details zu „Animal Crossing: New Horizons“

Nintendo hat heute wie geplant eine eigene kleine Direct für das kommende „Animal Crossing: New Horizons“ abgehalten. Man hat verraten, dass zum Beispiel keine Cloud-Speicherstände möglich sind, aber der Speicherstand online gesichert ist, wenn die Konsole mal kaputt gehen sollte. Okay, aber nicht optimal.

Animal Crossing: Regelmäßige Events geplant

Außerdem wird es viele kostenlose Updates und Events zu bestimmten Anlässen geben, direkt am 20. März zum Beispiel zu Ostern. Animal Crossing wird auch in die Switch-App für Android und iOS integriert und darüber hinaus zeigte man neue Spielelemente, die euch bei „New Horizons“ erwarten werden.

Der Kern des Spiels scheint im neuen Titel weiterhin erhalten zu bleiben, aber man kann wohl auch deutlich mehr machen. Das, was man da heute zeigte, wirkte ein bisschen komplexer als bei den älteren Titeln. Was ich aber gut finde und was sicher auch neue Spieler zu Animal Crossing locken soll.

Alle weiteren Details gibt es im folgenden Video, bei dem man knapp 27 Minuten mitbringen sollte. Das Spiel kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden.

